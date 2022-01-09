Из-за отравления метиловым спиртом в Тюмени погибло девять человек

В Тюмени девять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем, об этом сообщил СК региона. По данным следствия, в магазинах сбывали метиловый спирт под видом водки. По предварительной информации, товар начали незаконно продавать с 3 января. Возбуждено уголовное дело, уже началось расследование. Проведены обыски торговых точек, задержаны четыре человека, передает телеканал «Известия». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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