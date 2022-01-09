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Обвиняемая в мошенничестве Ракова спасла сокамерницу от самоубийства

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Экс-замглавы Минпросвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, арестованная по делу о мошенничестве в особо крупном размере, спасла сокамерницу, которая попыталась совершить самоубийство. Об этом «Известиям» рассказал осведомленный источник.

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По его словам, Ракова первая оказала помощь сокамернице. Когда в камеру прибыли надзиратели, женщина уже начала приходить в себя.

Также известно, что вместе с экс-замминистра содержатся женщины, обвиняемые по серьезным статьям. Как подчеркнул собеседник «Известий», коллектив в камере «непростой», однако Раковой удается найти с соседками общий язык. Конфликтных ситуаций между сокамерницами не возникает, добавил он.

3 декабря Тверской суд Москвы продлил срок содержания Раковой под стражей до 6 марта. Кроме того, бывшей чиновнице предъявили еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому эпизоду уголовного дела составил 9 млн рублей.

Под стражу Ракову взяли 7 октября. Она обвиняется в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

По данному делу также проходят два топ-менеджера «Сбера». Суд отправил в СИЗО управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» банка Максима Инкина и управляющего директора «Сбера» Евгения Зака. Еще одного фигуранта, ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева обвиняют в хищении 21 млн рублей. Никто из фигурантов не признает вину. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Она признала вину и была переведена под домашний арест.

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