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Кот на Украине выжил спустя полчаса стирки в стиральной машине

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В городе Днепр на Украине кот по кличке Броша полчаса провел в работающей стиральной машине и выжил. Об этом 7 января сообщили в местной ветклинике «На Рабочей».

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По словам ветеринаров, Броша и так нередко спит в барабане стиральной машины, а в тот день в ней еще и оказалась требовавшая стирки собачья лежанка.

«Дополнительные комфортные условия», — наверное, подумал Броша и улегся спать в укромном местечке. Лежанка оказалась серого цвета, как и сам котик. Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила «стиралку», — написали на странице медучреждения в Facebook.

Как рассказали сотрудники клиники, кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики.

«Представьте шок и ужас, когда понимаешь, что столь длительное время вместе с лежанкой стирался и кот. На удивление, при открытии машинки кот выбежал и пытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару», — пояснили медики.

По словам сотрудников клиники, при осмотре у животного выявили низкую температуру и хрипы в легких. Глаза у него не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.

Ветеринары провели Броше необходимую терапию, его анализы были в норме, и в скором времени кот отправился домой. Сейчас, по словам специалистов, животное чувствует себя хорошо: активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием ест.

«С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов девять жизней», — добавили в ветклинике.

Похожая история произошла в 2020 году в Австралии. Кот пережил 12 минут стирки с горячей водой и моющими средствами. Вытащить животное сразу не удалось, так как машине потребовалось около двух минут, чтобы слить воду, отжать белье и остановить стирку.

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