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Пресс-секретарь заявил о контроле Токаева над ситуацией в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает в режиме нон-стоп и держит ситуацию в стране на полном контроле. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

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«Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране. Вы об этом сами знаете. Когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, президент своевременно принял смелые решения, через эфиры своевременно выпускал обращения к народу Казахстана», — сообщил он в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

Кроме того, Уали анонсировал скорые кадровые перестановки в стране.

«11 января будут кадровые перестановки, без слов», — сказал пресс-секретарь президента.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Кроме того, преступники попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в страну прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ. Силы организации взяли под охрану ряд других стратегических объектов. Российские миротворцы приступили к патрулированию районов Казахстана.

В МИД РФ 8 января заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане. В частности, там обратили внимание на то, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны. Однако позднее сообщалось о боях в пригороде Алма-Аты и стрельбе в Талдыкоргане.

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