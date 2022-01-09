Прилетевшие в Москву казахстанцы рассказали о ситуации на родине

Жители Казахстана, прилетевшие в Москву из Нур-Султана, 9 января рассказали «Известиям», как прошел перелет, а также о своем отношении к беспорядкам.

Так, пассажир Ныгман сообщил, что проблем при прилете в аэропорт Внуково не было. Единственная сложность — комендантский час в Нур-Султане.

«Проблем особо не было — просто комендантский час, сложно было добраться до аэропорта. Нужно было именно с семи до одиннадцати вечера попасть в аэропорт. А я из другого города», — поделился молодой человек.

Он отметил, что обстановка в столице Казахстана сейчас спокойная. Ныгман выразил негативное отношение к происходящим в стране событиям, назвав их ужасными.

Жительница республики Меруерт рассказала, что 7 и 8 января были задержки вылетов. Сегодня рейсы совершаются согласно расписанию.

«В Нур-Султане всё тихо, всё в порядке. Вот в Алма-Ате уже страшно, там всё и происходит», — сказала она.

Девушка добавила, что ее родственники из Алма-Аты не выходят из дома. Связь с ними возможна только по телефону.

«Сейчас там задерживают людей. Так что, надеюсь, уже будет поспокойнее. Очень-очень плохо [отношусь к беспорядкам]. В первый раз, когда это всё увидели, — конечно, это очень больно для каждого казахстанца. Особенно если ты когда-либо жил в Алма-Ате. Это очень ужасно и страшно <…> Когда видишь все эти видео <…>, страшно, больно, и какая-то внутренняя злость просыпается на этих людей. Они реально варвары. Весь город, там всё перегорело. А город-то очень красивый был», — поделилась она.

Пассажирка Наталья тоже долетела хорошо. По ее словам, обстановка в казахстанском аэропорту спокойная, но «ходят с оружием» военные.

«Когда всё началось, я находилась дома в Казахстане. У нас резко оборвалась связь, оборвался интернет. То есть я еще даже не знала, что происходит. Не сразу узнала. И мы сутки вообще были без связи. Уже потом из российских новостей — у нас спутниковое ТВ — мы узнали о ситуации в Казахстане. И затем нам дозировано давали интернет, но ничего не работало», — сказала она.

Девушка уточнила, что не работали также больницы и такси. Собеседница издания отметила, что относится к беспорядкам негативно.

«Зачем крушить машины скорой помощи, магазины, грабить банкоматы? Это вандализм уже <…>. Я считаю, что это всё равно преступление. Митинг должен быть мирный», — подчеркнула она.

Пассажир Максим, который был у родственников на севере Казахстана, рассказал, что в разгар событий как раз находился в Алма-Ате.

«Я как раз попал в разгар событий в Алма-Ате, потому что мы отдыхали группой туристической на Тянь-Шане, это как раз рядом с Алма-Атой, и я как раз таки 5-го числа собирался улетать. И когда приехал в аэропорт, как раз таки попал [в ситуацию], когда начали окружать военные аэропорт. Ребята, друзья мои, остались сейчас там. Их сегодня должны оттуда эвакуировать, из Алма-Аты, военными самолетами», — сообщил он.

В воскресенье первые три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа по организации вывозных рейсов для россиян из Казахстана будет продолжена.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. В частности, миротворцы охраняют военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и соседних районах.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.