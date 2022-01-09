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В Евросоюзе указали на необходимость диалога с Россией

Боррель: диалог Евросоюза и России необходим, но также необходимо сдерживание
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель 9 января указал на необходимость диалога ЕС с Россией по вопросам безопасности при координации с трансатлантическими и другими партнерами союза.

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«Диалог (c Россией. — Ред.) необходим, но также необходимы сдерживание и решимость посредством твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. <...> Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами», — написал он в своем блоге.

По словам Борреля, безопасность Европы тесно связана с безопасностью Украины. Он также подчеркнул, что любой диалог по украинской теме в рамках диалога с Россией требует присутствия властей Украины.

30 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз мог бы сделать куда больше для предотвращения эскалации в Европе и взаимодействия с РФ. По ее словам, ЕС, выдвигая безосновательные обвинения, закрепил Россию в качестве стратегического вызова и едва ли не главного источника неких гибридных угроз для безопасности.

Ранее, 28 декабря, постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал потенциальным раздражителем в отношениях Москвы и Брюсселя то, что РФ не является стороной конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия никогда не являлась стороной украинского конфликта на Украине — «ни в 2014, 2015 году, когда составлялись Минские соглашения, ни сегодня».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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