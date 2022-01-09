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Транспорт в Алма-Ате частично возобновит работу с 10 января

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В Алма-Ате с 10 января частично возобновится работа общественного транспорта. Об этом 9 января сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

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Автобусы будут курсировать с интервалом в 20–30 минут, пассажиры смогут расплатиться за проезд транспортной картой.

В субботу, 8 января, сообщалось, что Алма-Ата полностью окружена блокпостами, на которых дежурят десятки военных и БТР. На выезде из города досматривают автомобили и проверяют документы. В Алма-Ате время от времени слышна стрельба, но уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни.

Открылись некоторые продуктовые магазины, но, по словам местных жителей, в них нет хлеба.

Также в субботу комендант Алма-Атинской области, начальник департамента полиции Серик Кудебаев заявил, что ситуация находится под контролем. В то же время он подчеркнул, что из-за действия на территории региона «красного» критического уровня террористической угрозы при неподчинении требованиям правоохранителей будут приниматься решительные меры, вплоть до применения оружия.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан доставлены миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. 9 января было объявлено о завершении развертывания миротворческих сил.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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