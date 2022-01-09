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Депутат рады заявил о выставлении Украины «полоумной перед всем миром»

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Закрепление в украинской конституции курса на вступление в НАТО выставляет Украину «полоумной перед всем миром», поскольку ее «никто туда не берет». Об этом 9 января заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

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«Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Рабиновича, Украина должна стать нейтральной и независимой страной, как Швейцария.

Ранее в этот день американское агентство Associated Press (AP) сообщило, что «высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие».

До этого, 19 февраля 2019 года, на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В преамбуле конституции страны была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в ст. 102 основного закона прописано, что президент является «гарантом реализации стратегического курса государства» на членство в ЕС и НАТО.

Курс на вступление Украины в политические и военные объединения западных государств новое руководство страны взяло после госпереворота в феврале 2014 года.

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