Депутат рады заявил о выставлении Украины «полоумной перед всем миром»
Закрепление в украинской конституции курса на вступление в НАТО выставляет Украину «полоумной перед всем миром», поскольку ее «никто туда не берет». Об этом 9 января заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
«Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению Рабиновича, Украина должна стать нейтральной и независимой страной, как Швейцария.
Ранее в этот день американское агентство Associated Press (AP) сообщило, что «высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие».
До этого, 19 февраля 2019 года, на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который закрепил в конституции курс страны на вступление в ЕС и НАТО. В преамбуле конституции страны была закреплена формулировка о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса». Кроме того, в ст. 102 основного закона прописано, что президент является «гарантом реализации стратегического курса государства» на членство в ЕС и НАТО.
Курс на вступление Украины в политические и военные объединения западных государств новое руководство страны взяло после госпереворота в феврале 2014 года.