Захарова сообщила о продолжении вывоза россиян из Казахстана

Работа по организации вывозных рейсов для россиян из Казахстана будет продолжена. Об этом 9 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я бы назвала сегодня «день самолетов». Одни самолеты вывозят из Казахстана российских граждан. Ну, по сути, речь идет о содействии вывозу, об эвакуации. <…> Поэтому сегодня три самолета, речь, конечно, идет о самолетах Минобороны. Они были направлены из Казахстана в Россию и вывозят оттуда наших граждан. Эта работа будет продолжена пока так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

В воскресенье первые три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский.

Ранее сообщалось, что для граждан России, находящихся в Алма-Ате, 9 января с 17:00 до 18:00 (с 14:00 до 15:00 мск) по местному времени из международного аэропорта города будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург. Россиян просили самостоятельно прибыть в терминал аэропорта Алма-Аты к 14:00 по местному времени (11:00 мск).

Накануне самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.