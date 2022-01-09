Пес с ними

В новом году россияне увидят у дилеров обновленный Skoda Karoq, чей мировой дебют состоялся в конце ноября. В Европе линейка двигателей не изменилась: три бензиновых двигателя мощностью 115, 150 и 190 л. с., а также дизельный в двух вариантах на 115 и 150 л. с. Предполагается, что и для россиян набор моторов останется прежним. На европейском рынке кроссовер поступит в продажу весной. В пресс-службе марки пообещали более точные данные о сроках выхода модели на рынок озвучить позднее.