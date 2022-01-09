Пес с ними

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Фото: Opel
Opel, помимо Astra, привезет обновленный Grandland, лишившийся литеры X в названии. Его также обновили в стиле Opel Vizor. Покупателям будет доступен кроссовер как с ДВС, так и с гибридной силовой установкой. Для последней в самом экономичном режиме заявлен расход в 1,6 л топлива на 100 км.
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Фото: Opel
Руководство марки сейчас рассматривает вывод на российский рынок еще одного кроссовера — Mokka, таже построенного платформе альянса PSA. У него под капотом бензиновая турботройка или полуторалитровый дизель.
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Фото: Skoda
В новом году россияне увидят у дилеров обновленный Skoda Karoq, чей мировой дебют состоялся в конце ноября. В Европе линейка двигателей не изменилась: три бензиновых двигателя мощностью 115, 150 и 190 л. с., а также дизельный в двух вариантах на 115 и 150 л. с. Предполагается, что и для россиян набор моторов останется прежним. На европейском рынке кроссовер поступит в продажу весной. В пресс-службе марки пообещали более точные данные о сроках выхода модели на рынок озвучить позднее.
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Фото: Subaru
В новом году Subaru привезет в дилерские центры обновленный Forester, прием заказов стартовал в конце ноября. После рестайлинга модель обзавелась модернизированными решеткой радиатора и оптикой, доработанной системой активной безопасности EyeSight и новыми дисками. Моторы остались прежние — оппозитные мощностью 150 и 185 л. с., работающие в тандеме с вариатором Lineartronic и фирменной системой полного привода.
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Фото: Subaru
В арсенале Subaru не только кроссоверы. В следующем году на российском рынке будет представлен и спорткар WRX. У него совершенно новая платформа и новый оппозитный мотор объемом 2,4 л. (275 л.с. и 350 Нм)
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Фото: Jeep
Jeep привезет обновленный кроссовера Compass: произойдет это в июне. Для европейцев автомобиль дебютировал минувшей весной. «Компас» обзавелся перелицованными бамперами и фальшрадиаторной решеткой, новыми фарами и колесными дисками, а также полностью переделанным салоном. По некоторым данным, кроссовер получит новые моторы.
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