Опубликовано видео последствий погрома в торговом центре в Алма-Ате

В распоряжение «Известий» 9 января поступила видеозапись, на которой запечатлены последствия погрома в торговом центре в Алма-Ате.

На кадрах видны разбитые витрины, на полу лежат осколки, повсюду беспорядок и раскиданный мусор. Мародеры разграбили магазины, вскрыли кассы и сейфы.

В настоящее время вокруг Алма-Аты установлено 13 блокпостов, силовики взяли под контроль все въезды и выезды из города. На КПП досматриваются все автомобили. Введенные в городе из-за беспорядков режим ЧП и комендантский час будут действовать до полной стабилизации ситуации.

9 января стало известно, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 164 человека. Наибольшее число погибших выявили в Алма-Ате — 103 человека. При этом уполномоченная по правам ребенка в стране Аружан Саин уточнила, что среди погибших числятся три ребенка. Она подтвердила случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также четырехлетней девочки.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Нацгвардия республики сообщала о двух погибших военнослужащих. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.