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Блогера Даню Милохина не пустили на Украину

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Российского блогера Даню Милохина не пустили на Украину. Об этом 9 января молодой человек сообщил в Instagram.

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«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену <...> Меня не впустили, <...> нас обратно развернули», — рассказал он в «сторис».

Блогер отметил свое местоположение, указав, что находится в Киеве, и опубликовал кадры из киевского аэропорта.

Причины недопуска Милохина в страну пока не уточняются.

Накануне сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российского актера (имя не называется), который ехал на съемки сериала, так как ранее он посещал Крым.

В декабре российская певица Mary Gu (Мария Гусарова) также не смогла пройти украинский контроль.

21 октября министерство культуры и информационной политики совместно со службой безопасности Украины расширило черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, добавив в него 13 деятелей культуры из России.

13 сентября служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну вести любую концертную деятельность на территории страны.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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