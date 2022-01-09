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В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины»

В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины» в ходе переговоров РФ и США
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Возле здания украинского министерства иностранных дел в Киеве 9 января проходит митинг, участники которого призывают «не допустить капитуляции Украины» в ходе предстоящих переговорах РФ и США по гарантиям безопасности.

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На Михайловской площади собрались несколько десятков человек, которые держат в руках флаги общественной организации «Свободные люди» и национальные флаги Украины.

«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — приводит «РИА Новости» слова одного из участников акции.

Место патрулируют несколько правоохранителей, которые следят за общественным порядком на митинге.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предстоящий диалог России и США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Он подчеркнул, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой». У российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с Соединенными Штатами.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Россия и США 9–10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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