В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины»
Возле здания украинского министерства иностранных дел в Киеве 9 января проходит митинг, участники которого призывают «не допустить капитуляции Украины» в ходе предстоящих переговорах РФ и США по гарантиям безопасности.
На Михайловской площади собрались несколько десятков человек, которые держат в руках флаги общественной организации «Свободные люди» и национальные флаги Украины.
«Россия хочет 10 января принудить Украину к капитуляции. Компромиссы приведут только к новым войнам и жертвам», — приводит «РИА Новости» слова одного из участников акции.
Место патрулируют несколько правоохранителей, которые следят за общественным порядком на митинге.
Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что предстоящий диалог России и США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Он подчеркнул, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой». У российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с Соединенными Штатами.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
Россия и США 9–10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.