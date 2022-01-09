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Казахстанские волонтеры рассказали о помощи людям при беспорядках

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Волонтеры в Казахстане 9 января рассказали корреспонденту «Известий» о помощи одиноким пожилым людям во время беспорядков в стране.

Волонтер Клуба добряков Алия Есенбаева сообщила, что организация существует уже много лет на добровольной основе. Сейчас неравнодушные люди собирают продуктовые наборы и развозят их нуждающимся.

«На сегодняшний день мы оказываем помощь пенсионерам одиноким, у которых нет возможности снять наличные, выйти в интернет. Мы сегодня благодаря казахстанцам неравнодушным собрали 40 наборов, и посредством личных автомобилей <…> волонтеры развозят по пенсионерам», — поделилась девушка.

Она уточнила, что в набор входят чай и нескоропортящиеся продукты, среди них крупы, сахар, масло, макароны. Также волонтеры привозят базовые лекарства.

Одна из бабушек, которой помогли добровольцы, рассказала, что прошла войну. Сейчас 90-летняя женщина приболела и не может ходить. На фоне событий в республике она не имеет возможности получить пенсию, но, к счастью, ее поддерживает внучка.

8 января сообщалось, что в Казахстане волонтеры помогут ликвидировать последствия массовых беспорядков после стабилизации ситуации в стране.

7 января Telegram-канал «Хабар 24» сообщил, что в Нур-Султане формируются народные дружины, всего порядка 500 граждан намерены защищать гособъекты и мирных жителей. Отмечалось, что среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры.

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Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Кроме того, Нацгвардия республики сообщила о гибели двух военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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