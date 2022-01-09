Пожар в Костромской области унес жизни пятерых человек

Пять человек погибли при пожаре в Костромской области. В городе Шарья сгорел частный деревянный дом, сообщает телеканал «Известия». К приезду пожарных огнем было охвачено все строение. В доме находились шесть человек, одному из них удалось выжить. На месте ЧП обнаружены тела двоих взрослых и двоих детей. По пути в больницу умерла женщина 1987 года рождения. Причины пожара выясняются, возбуждено уголовное дело.

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