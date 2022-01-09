Шойгу рассказал об информационной войне в мире на всех фронтах

Информационная война сейчас идет на всех фронтах, и Россия не имеет права в ней проигрывать. Такое заявление 9 января сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война — информационная война, которая идет на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал он в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Об информационной войне против России Шойгу говорил еще в 2019 году. Министр считает, что основной и главной целью этой информационной войны является стремление Запада управлять Россией и в конечном итоге миром.

В 2018 году о том, что против РФ идет информационная война, заявляла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

8 мая 2020 года было опубликовано поздравление Белого дома. В нем говорилось, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». В интернете раскритиковали это заявление. Москва назвала это утверждение Вашингтона попыткой ведения информационной войны с целью переписывания истории.

27 января 2021 года в МИД России заявили, что против Минска и Москвы развязана информационная война, в которой используются средства и методы манипулирования общественным мнением для радикализации протестных выступлений.

22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны».