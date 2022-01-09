Прямой эфир
Мир
МВД сообщило о стабилизации ситуации во всех регионах Казахстана
Общество
В России за сутки зарегистрировали 16 246 новых случаев COVID-19
Мир
Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане
Мир
Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности
Мир
Путин примет участие в видеоконференции лидеров стран ОДКБ 10 января
Мир
Шойгу рассказал об информационной войне в мире на всех фронтах
Мир
В Киеве устроили митинг против «капитуляции Украины»
Мир
В МИДе сообщили об отсутствии оптимизма в преддверии переговоров с США
Мир
Рябков сообщил о четкой позиции России на предстоящих переговорах с США в Женеве
Мир
Число задержанных в ходе протестов в Казахстане достигло 5969 человек

Шойгу рассказал об информационной войне в мире на всех фронтах

Шойгу заявил, что информационная война идет на всех фронтах
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информационная война сейчас идет на всех фронтах, и Россия не имеет права в ней проигрывать. Такое заявление 9 января сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война — информационная война, которая идет на всех фронтах. И проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал он в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Об информационной войне против России Шойгу говорил еще в 2019 году. Министр считает, что основной и главной целью этой информационной войны является стремление Запада управлять Россией и в конечном итоге миром.

В 2018 году о том, что против РФ идет информационная война, заявляла и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

8 мая 2020 года было опубликовано поздравление Белого дома. В нем говорилось, что «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». В интернете раскритиковали это заявление. Москва назвала это утверждение Вашингтона попыткой ведения информационной войны с целью переписывания истории.

27 января 2021 года в МИД России заявили, что против Минска и Москвы развязана информационная война, в которой используются средства и методы манипулирования общественным мнением для радикализации протестных выступлений.

22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что ситуация на белорусско-польской границе стала «показательным примером информационной войны».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021