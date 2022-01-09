Шесть туристов погибли при обрушении скалы в Бразилии

Шесть туристов погибли при обрушении скалы в Бразилии

2022-01-09 09:31:32

2022-01-09 09:31:32

2022-01-09 09:31:32

2022-01-09 09:31:32

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