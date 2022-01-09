Минобороны сообщило о продолжении переброски миротворцев РФ в Казахстан

Продолжается переброска подразделений Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан. Об этом 9 января сообщило Минобороны России.

«Подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением осуществляют перелет самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома «Северный» (г. Иваново) на аэродромы Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что созданная Минобороны РФ воздушная группировка более чем из 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

Подразделения, ранее прибывшие на территорию республики, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

8 января Минобороны РФ сообщало, что на территорию Казахстана продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ РФ и подразделений 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ.

Кроме того, в этот день на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ РФ на военно-транспортные самолеты Ил-76.

Позже стало известно, что военные самолеты из России доставили в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

7 января российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, Нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Кроме того, российская сторона помогала в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

В состав ОДКБ входят Таджикистан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Россия и Казахстан.