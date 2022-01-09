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Полиция Казахстана задержала около 300 человек с оружием на госгранице

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Правоохранительные органы задержали около 300 человек, которые пытались перейти государственную границу Казахстана пешком либо на автотранспорте в то время, как в стране проходили массовые протесты. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил и. о. министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

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«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть в страну на автотранспорте и в пешем порядке», — говорится в сообщении.

Тургумбаев добавил, что у задержанных было изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, среди них сотовые телефоны и крупные суммы денег как в отечественной, так и в иностранной валюте.

Ранее в воскресенье министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что в ходе беспорядков задержаны более 5,1 тыс. человек. Среди них есть иностранные граждане.

Кроме того, правоохранители завели 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Как отметили в МВД, участники беспорядков в стране уничтожили более 400 автомобилей, из них 346 полицейских.

7 января «Sputnik Казахстан» со ссылкой на данные департамента полиции сообщил о том, что в Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, кроме того задержаны 30 мародеров.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

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