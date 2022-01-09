В Нур-Султане опровергли информацию о прибытии двух тысяч боевиков

Информация о том, что в Нур-Султан прибыли две тысячи членов движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), является ложью и провокацией. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в городской комендатуре.

«Фейк: две тысячи талибов приедут в Нур-Султан. Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике», — говорится в сообщении.

Кроме того, в комендатуре подчеркнули необходимость верить только официальным источникам.

Ситуация с беспорядками в Нур-Султане находится под контролем, добавили в комендатуре.

Ранее прилетевший из Нур-Султана в Москву пассажир рассказал, что массовые протесты в Казахстане постепенно утихают.

В частности, по его словам, в Караганде и Алма-Ате, где работают продовольственные магазины, и обстановка становится более спокойной.

Ранее в воскресенье МВД Казахстана опровергли поступившую от очевидцев информацию о столкновениях в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты.

В тот же день в Жамбылской области на юге Казахстана был введен «красный» уровень террористической угрозы. Сообщалось о задержании вооруженных радикалов в этом регионе. У них был изъят целый арсенал оружия: автоматы, снайперская винтовка и пистолеты.

При этом в МИД России рассказали, что обстановка в Казахстане постепенно улучшается, происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Отмечается также, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Кроме того, правоохранителям удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, однако он всё еще закрыт для гражданской авиации.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Также стало известно о 16 погибших в ходе протестов в республике силовиках, двое из них были обезглавлены. Нацгвардия Казахстана сообщала о двух убитых военнослужащих. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков.

Помимо этого в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Казахстане сообщили, что в Алма-Ате в ходе беспорядков от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

В комендатуре Алма-Аты заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.