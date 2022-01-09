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Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $212 млн
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Ущерб бизнесу в Казахстане от беспорядков превысил $212 млн

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Ущерб, который понес бизнес Казахстана в ходе беспорядков, составил более $212 млн. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в Национальной палате предпринимателей.

«Приблизительная сумма ущерба бизнесу — 92,3 млрд тенге», — говорится в сообщении.

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До этого сообщалось, что ущерб от беспорядков в республике равен $200 млн (более 15 млрд рублей).

По состоянию на 9 января число задержанных превысило 5,1 тыс. человек.

Кроме того, правоохранители завели 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Как отметили в МВД, участники беспорядков в стране уничтожили более 400 автомобилей, из них 346 полицейских.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации продолжается переброска российского контингента миротворческих сил в составе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ведомстве также отметили, что российские миротворцы, ранее прибывшие в Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

К миротворческой миссии присоединились Россия, Белоруссия, Киргизия и Армения.

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