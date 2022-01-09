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СК возбудил дело после гибели семьи при пожаре под Костромой

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели семьи из пяти человек при пожаре в жилом доме в городе Шарья Костромской области. Об этом сообщили в воскресенье, 9 января, в региональном Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 01:00 в воскресенье, в ходе тушения возгорания под завалами были обнаружены тела пяти человек, среди них двое детей в возрасте пяти и девяти лет.

Назначено проведение ряда судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинские по установлению причин смерти погибших, рассказали в ведомстве, добавив, что причина пожара также не установлена.

В настоящее время обстоятельства произошедшего тщательно устанавливаются, заключили в СК по области.

В ночь на воскресенье в городе Шарья Костромской области загорелся частный жилой дом. Изначально сообщалось о гибели одной женщины 1987 года при транспортировке в больницу. Позже стало известно, что на месте сгоревшего дома спасатели обнаружили тела еще двоих детей и двоих мужчин.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 01:05 мск, после чего на место выехали спасатели и пожарные. Спустя полчаса пожар был локализован на площади 96 кв. м. В 05:00 — полностью ликвидирован.В тушении пожара участвовали 32 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и шесть единиц техники.

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