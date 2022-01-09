В Казахстане заявили об ухудшении ситуации с COVID-19 на фоне беспорядков

В Казахстане ухудшается эпидемиологическая ситуация по COVID-19, республика переместилась в «желтую» зону риска, сообщает 9 января министерство здравоохранения на официальном сайте.

«В Казахстане отмечено резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в 11 регионах страны. По стране заболеваемость выросла в 1,4 раза», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за последние сутки зарегистрировано 1 510 случаев коронавирусной инфекции. При этом 75% случаев фиксирования болезни приходятся на три города: Нур-Султан (798 случаев), Алма-Аты (196) и Шымкент (118). Казахстан переместился в «желтую» зону (умеренного риска).

В Минздраве связали ухудшение ситуации по коронавирусу с «установленной циркуляцией варианта «Омикрон», высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни, недостаточной приверженности мерам профилактики».

Согласно последним данным ведомства, новый «Омикрон»-штамм выявлен в городах Нур-Султан и Алма-Аты. При этом распространенность штамма «Дельта» составляет 70%.

Министерство республики призвало казахстанцев соблюдать меры профилактики: не участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и проветривать помещения.

Об ухудшении эпидемиологической ситуации уже сообщалось до этого, 6 января. Тогда Нур-Султан попал в «красную зону».

В настоящий момент в Казахстане проходят акции протеста, которые переросли в беспорядки и мародерство. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ.

По состоянию на 9 января число задержанных превысило 5,1 тыс. человек.

Кроме того, правоохранители завели 125 уголовных дел, связанных с беспорядками, в том числе по фактам применения насилия, убийств, грабежей.

Как отметили в МВД, участники беспорядков в стране уничтожили более 400 автомобилей, из них 346 полицейских.

Кроме того, МВД Казахстана уточнило число погибших силовиков при беспорядках. Так, в ходе беспорядков погибли 16 сотрудников полиции, нацгвардии и минобороны, еще свыше 1,3 тыс. пострадали.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба, на котором он заявил, что силы правопорядка проводят напряженную работу по восстановлению порядка в Казахстане. Он отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, и добавил: устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты, в свою очередь, заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.