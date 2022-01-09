В Нур-Султане вновь восстановили работу проводного интернета

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету, который отсутствовал с субботы на фоне беспорядков, мобильный интернет по-прежнему остается не доступен. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает ТАСС.

Накануне около 15:40 (12:40 мск) в городе был отключен интернет, при этом сотовая связь работала стабильно.

С четверга в Нур-Султане периодически блокируют выход в Сеть. Так, 6 января его заблокировали примерно в 19:40 (16:40 мск). Затем в пятницу его восстановили и вновь отключили примерно в 12:00 (09:00 мск). Доступ восстановили в субботу около 09:00 (06:00 мск).

Работа сайтов государственных органов в Казахстане в ночь на 6 января также была затруднена из-за перебоев с доступом в интернет. В частности, недоступны оказались, сайты президента страны и портал министерства внутренних дел.

В среду, 5 января, сервис NetBlocks, осуществляющий мониторинг работы глобальной сети, сообщил, что на всей территории Казахстана перестал работать интернет. Сбои были зафиксированы на фоне проходящих в республике массовых протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число составило 16, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Самолеты ВКС РФ доставили на аэродром Алма-Аты подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава сил ОДКБ. В этот же день белорусский контингент ОДКБ приступил к выполнению миротворческих задач в Казахстане. Конкретные задачи военных не указаны.

Тогда же стало известно, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ. Отмечалось, что из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.