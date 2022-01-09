Минторг указал на бесперебойные поставки продуктов в Казахстане

В регионы Казахстана поставляют достаточно продуктов питания, дефицита продовольствия нет. Об этом сообщается 9 января на сайте министерства торговли и интеграции республики.

«Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время <…> обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населенным пунктам», — следует из сообщения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, поставку осуществляет Министерство торговли страны совместно с администрациями регионов и торговыми объектами.

Минтог также указал на то, что в большинстве регионов работа торговых объектов продолжается в штатном режиме. В ряде объектов принимают платежи через платежные банковские системы, добавили в министерстве.

Кроме того, министерство торговли республики и Агенство по защите и развитию конкуренции призвали не допускать создания искусственного ажиотажа и ценовых спекуляций на основные продукты питания, лекарственные средства и горюче-смазочные материалы.

Ранее в субботу жители Нур-Султана в беседе с «Известиями» сообщили, что после введения режима ЧП по территории Казахстана в продуктовых магазинах не хватает хлеба из-за того, что его быстро скупают. Как рассказал один из местных жителей, в магазинах очереди за хлебом выстраиваются с утра.

До этого, 7 января, блогер Никита Глухов рассказал, что подвергшись панике из-за происходящих в стране беспорядков, жители казахстанского города Павлодар скупили молоко и хлеб.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 16 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.