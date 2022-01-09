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Число погибших при пожаре под Костромой увеличилось до пяти

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Спасатели на месте сгоревшего дома в городе Шарья Костромской области обнаружили тела еще двоих детей и двоих мужчин. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Таким образом число жертв пожара увеличилось до пяти. Ранее сообщалось об обнаружении женщины, которая скончалась при транспортировке в больницу.

«В ходе ликвидации пожара в горящем доме была обнаружена женщина 1987 года рождения, передана медикам. К сожалению, в машине скорой помощи она скончалась. После того, как пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела двоих детей и двоих мужчин», — уточнили в ведомстве.

В ночь на воскресенье стало известно, что в городе Шарья Костромской области загорелся частный жилой дом, в котором могли находиться до шести человек, включая детей.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 01:05 мск, после чего на место выехали спасатели и пожарные. Спустя полчаса пожар был локализован на площади 96 кв. м. В 05:00 — полностью ликвидирован.

В тушении пожара участвовали 32 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и шесть единиц техники.

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