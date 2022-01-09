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Трое пострадали в ДТП с перевозившим детей автобусом

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Три человека пострадали при столкновении автобуса, перевозившего 25 детей, и двух автомобилей. Об этом сообщили 9 января в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье на 220-м км автодороги Пермь–Екатеринбург в Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомашины «Лада Гранта» из-за непогоды не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в перевозивший детей автобус Yutong.

Движущийся за отечественным авто Mercedes заметил аварийную ситуацию и попытался затормозить, но также не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом.

«В результате ДТП пострадали пассажиры «Лада Гранта» и пассажир Mercedes, они доставлены в Красноуфимскую районную больницу», — уточнили в ведомстве.

В автобусе находились 25 детей, которые возвращались из Арамиля в Красноуфимский район с соревнований по вольной борьбе. Никто из них не пострадал.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что прокуратура Ачитского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее, 7 января, в Ставропольском крае при столкновении легкового автомобиля с ограждением погибли два человека, еще четверо пострадали. Как стало известно следователям, легковой автомобиль двигался по трассе с очень большой скоростью, после чего влетел в ограждение. От мощного удара два человека погибли на месте, еще четверо были госпитализированы.

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