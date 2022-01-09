Глава фармрегулятора Бразилии призвал Болсонару извиниться

Глава бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) Антониу Барра Торрес предложил президенту страны Жаиру Болсонару извиниться за нападки на фармрегулятор и его сотрудников в связи с одобрением детской вакцины от коронавируса. Об этом стало известно в субботу, 8 января, из выступления Торреса.

Ранее глава Бразилии высказал предположение, что действия Anvisa могли быть продиктованы корыстными интересами. По его словам, если бы сотрудники агентства действительно переживали за жизнь и здоровье граждан, то они бы переживали и из-за других болезней в стране, но этого не происходит.

В ответ Торрес предложил президенту обратиться в правоохранительные органы, если у него возникли подозрения в коррупции.

«Распорядитесь немедленно начать полицейское расследование в отношении меня или любого сотрудника Anvisa, в котором я с гордостью и честью работаю. Если же у вас нет такой информации или указаний, поступите с подобающим занимаемому положению величием и, ради бога, которого вы так часто упоминаете, откажитесь от своих слов», — резюмировал глава агентства.

16 декабря Anvisa одобрило применение детской вакцины от коронавируса американской компании Pfizer в возрастной группе от 5 до 11 лет.

Болсонару резко отреагировал на одобрение фармрегулятором препарата Comirnaty.

Глава государства отметил, что не имеет никакого отношения к решению. Политик добавил, что не намерен вакцинироваться от COVID-19 и полагается на естественный иммунитет, приобретенный в результате заражения (он перенес заражение в июле 2020 года). Также он сказал, что не намерен вакцинировать от коронавируса свою младшую 11-летнюю дочь.

По данным международного статистического бюро Worldometr, Бразилия стабильно входит в пятерку стран с самым высоким числом выявленных случаев коронавируса. За время пандемии в стране подтвердили 22 499 525 случаев заболевания. В результате болезни скончались 619 981 человек.

26 октября комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса утвердила итоговый доклад, в котором обвинила президента в совершении девяти преступлений. В частности, Болсонару, который практически никогда не появлялся на публике в защитной маске, регулярно общался со сторонниками и участвовал в массовых мероприятиях, вменяется нарушение санитарных мер предосторожности, подстрекательство к совершению преступлений и содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Кроме того, за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, а также за скептическое отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции его обвиняют в шарлатанстве и нарушении порядка расходования бюджетных средств.

Парламентарии также сочли, что президент нарушал конституционные права граждан, а его поведение не соответствовало занимаемой должности. В соответствии с бразильским законодательством такого рода нарушения могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

Сам Болсонару свою вину не признал.

В начале пандемии в Бразилии возник раскол между федеральной и региональной властью. Болсонару называл коронавирусную инфекцию небольшим гриппом и утверждал, что экономические последствия от изоляции могут быть хуже, чем от пандемии. В то же время региональные власти выступали за ужесточение ограничений.