США хотят наложить эмбарго на РФ по аналогии с Сирией и Ираном

Соединенные Штаты могут внести Россию в список стран, на которые распространяются жесткие экспортные ограничения, в случае «вторжения» на Украину. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает агентство Associated Press.

В настоящее время в соответствующий список входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия.

Отмечается, что официальные лица США выразили готовность обсудить на переговорах с РФ определенные аспекты своей политики в Европе, однако любые договоренности будут зависеть от того, устранит ли Кремль «угрозы», якобы звучащие в сторону Киева, при этом все решения будут приниматься только с согласия Североатлантического альянса (НАТО) и украинской стороны.

«Мы в координации с нашими союзниками и партнерами немедленно наложим серьезные и неподъемные расходы на российскую экономику, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критически важными для Кремля», — цитирует агентство одного из американских чиновников.

В публикации говорится, что помимо прямых санкций в отношении российских организаций пакет ограничений может включать значительные ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, а также некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США.

8 января The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация президента США Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай ее «вторжения» на Украину. В случае нападения Москвы на Украину, отметило издание, обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов.

В тот же день стало известно, что США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ из-за Украины, в том числе поставок микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО, передает издание.

Тем временем, в Вашингтоне опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада, поскольку следствием таких ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией.

Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщала, что из-за ситуации вокруг Украины РФ могут ждать небывалые санкции.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого, 12 января, вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.