Умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман

Композитор и автор песен, обладательница премии «Оскар» Мэрилин Бергман скончалась на 94-м году жизни. Об этом в субботу сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что женщина умерла в своем доме в Лос-Анджелесе, США, в присутствии мужа и дочери.

«Ее состояние ухудшалось на протяжении последней пары лет, и в последние несколько недель стало ясно, что она готовится уйти. Она умерла очень спокойно, без боли и страданий», — сказала дочь Бергман в телефонном разговоре с телеканалом.

По ее словам, у матери была «пневмония, которая приводит к дыхательной недостаточности».

На информацию о смерти композитора и автора песен отреагировала актриса и певица Барбра Стрейзанд.

«Мы [с Бергман] познакомились более 60 лет назад за кулисами маленького ночного клуба и с тех пор любили друг друга и работали вместе. Пусть она покоится с миром», — написала артистка на своей странице в Twitter.

Мэрилин Бергман писала песни вместе со своим мужем и соавтором Аланом Бергманом. Они были номинированы на 16 премий «Оскар» и выиграли три из них. Одним из главных успехов пары была песня The Way We Were из фильма «Какими мы были» (1973) с Барброй Стрейзанд в главной роли. За эту песню пара также была удостоена двух премий Grammy.

Кроме того, Бергман была первой женщиной, избранной в совет директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. В 1994 году она стала президентом и председателем совета этой организации.