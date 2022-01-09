Женщина погибла при пожаре в частном доме под Костромой

В городе Шарья Костромской области загорелся частный жилой дом, в результате погибла женщина. Об этом 9 января сообщает региональное управление МЧС России.

Огонь вспыхнул в доме по улице Белозерской, дом 30. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 01:05 мск, после чего на место выехали спасатели и пожарные. Спустя полчаса пожар был был локализован.

В ходе ликвидации происшествия в горящем доме была обнаружена женщина. Ее передали медикам, однако она скончалась в карете скорой помощи.

Отмечается, что на момент пожара в доме находились шесть человек, из них двое детей.

Дом вместе с хозяйственными постройками был охвачен огнем полностью, площадь возгорания составила 96 кв. м, добавили в ведомстве.

В настоящее время открытое горение ликвидировано силами 32 человек и 13 единиц техники от МЧС.

Вечером 7 января произошло возгорание в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кузбассе, которое унесло жизнь четырех лежачих постояльцев. Отмечается, что дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.

Пожар начался из-за возгорания в бойлерной, которая находится напротив комнат, где размещались пожилые люди.

По факту гибели людей прокуратура Кемеровской области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».