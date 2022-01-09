Самолеты Минобороны РФ готовятся доставить в Казахстан военную технику

Самолетами военно-транспортной авиации продолжается переброска российского контингента миротворческих сил в составе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Так, утром в воскресенье, 9 января, самолеты Минобороны РФ, ранее уже совершившие марши к местам дислокации подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), готовятся к отправке в Казахстан штатной техники и вооружения.

Отмечается, что воздушные транспортные судна уже находятся на аэродромах погрузки «Чкаловский» в Московской области, «Северный» в Иваново и «Восточный» в городе Ульяновск.

Технику доставят на казахстанские аэродромы Алматы и Жетыген.

«В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения», — заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что российские миротворцы, ранее прибывшие в Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Воздушная группировка, организованная Минобороны РФ, включает более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124, напомнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в субботу, 8 января, Минобороны России сообщало о том, что на территорию Казахстана продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ РФ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ.

Отмечалось, что миротворцы охраняют важные государственные и военные объекты, оказывают содействие силам правопорядка республики в стабилизации обстановки.

Кроме того, в этот день на аэродроме в Ивановской области началась погрузка военнослужащих и техники ВДВ РФ на военно-транспортные самолеты Ил-76.

7 января стало известно, что военные самолеты из России доставляют в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ, из аэропорта Еревана вылетели уже три самолета.

Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана в тот же день уже взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о 18 погибших в ходе протестов в республике силовиках. Двое из них были обезглавлены. Кроме того, нацгвардия республики сообщила о гибели двоих военнослужащих. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей, более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки.

В состав ОДКБ входят Таджикистан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Россия и Казахстан.