Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков

В 2022 году у должников банков по кредитам появилась возможность сохранить часть своих доходов от взыскания. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, рост просроченной кредиторской задолженности и сложная экономическая ситуация диктуют необходимость принятия мер по защите права должников сохранять часть получаемого дохода, необходимого для нормального существования. В этом году должников ждут некоторые послабления.

Эксперт напомнил, что с 1 января 2022 года у россиян появилось право на минимальный неприкосновенный доход (согласно закону № 234-ФЗ»).

Чтобы сохранить часть средств, необходимо обратиться в судебные приставы с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

«Таким образом, с нового года, при наличии такого заявления, банк не сможет обратить взыскание на эту защищённую законом сумму. Кроме того, при наличии у должника лиц, находящихся на иждивении, он сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум», —сказал он агентству «Прайм».

Соловьев отмечает, что послабление не действует для тех россиян, которые стали должниками по исполнительным документам с требованиями о взыскании алиментов, по возмещении причиненного здоровью вреда и возмещении ущерба, причиненного преступлением.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете списания социальных выплат в счет долгов. Теперь банки не могут списывать со счетов россиян в счет погашения задолженности единовременные социальные выплаты, которые были инициированы главой государства или кабмином. Исключения составляют случаи, когда сам заемщик дал дополнительное согласие по каждой выплате.

В сентябре первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из авторов инициативы, указал на недопустимость автоматического списания средств, предусмотренных соцвыплатами, в счет долгов по кредитам. Он подчеркнул, что назначенные в рамках соцпомощи средства должны быть неприкосновенны.