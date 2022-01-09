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В Токио мужчину задержали после взятия заложника в ресторане

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В Токио мужчина взял в заложники менеджера ресторана, угрожая ему ножом, и забаррикадировался в заведении. Об этом 8 января сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в субботу вечером Акито Араки, посетитель ресторана возле железнодорожной станции Ееги, передал менеджеру информацию, что принес с собой бомбу, после чего стал угрожать сотруднику заведения ножом.

В целях безопасности всех других посетителей ресторана эвакуировали, говорится в сообщении.

Прибывшая на место полиция вела переговоры с Араки в течение трех часов. Когда правоохранителям удалось вывести менеджера ресторана через служебный ход, они бросили в внутрь здания светошумовую гранату и таким образом дезориентировали посетителя, а после — задержали.

Уточняется, что бомбой мужчина называл прикрепленную к руке с помощью скотча коробку из-под мобильного телефона. Как объяснил позже полицейским Араки, причина его поступка в желании быть приговоренным к смертной казни.

4 января Индианский университет в американском городе Блумингтон сообщил о том, что в здании отеля при образовательном учреждении забаррикадировался человек с автоматическим огнестрельным оружием.

Отмечалось, что мужчина сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле при Индианском университете.

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