На Украине рассказали о выгоде от запуска «Северного потока-2»

Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск «Северного потока — 2» будет выгоден для Украины, так как способствует снижению биржевых цен на газ и тарифов для промышленности и бизнеса.

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — подчеркнул Молчанов в эфире телеканала «Наш».

Эксперт добавил, что Франции и Германии тоже выгоден вод в эксплуатацию газопровода, поскольку стоимость на биржах резко снизится, и топливо будет продаваться в больших объемах.

Он также счел «политической шизофренией» требования Киева продлить договор на транзит российского газа. Политик напомнил, сначала Украина заявила о нападении «страны-агрессора», а потом потребовала продолжать поставки в Европу и платить за это. Похоже не биполярное расстройство, заключил эксперт.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2» и комплексный «пакет сдерживания России».

В тот же день стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут отложить по политическим соображениям. Как отметили эксперты, споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года.

29 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности СП-2 к началу эксплуатации. Тогда же вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация СП-2 должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил он.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.