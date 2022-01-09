Прямой эфир
Мир
Самолеты Минобороны РФ вывезут домой находящихся в Алма-Ате россиян
Общество
Россиянам напомнили о праве сохранить часть суммы с взыскания банков
Спорт
США объявили состав женской команды по фигурному катанию на ОИ-2022
Мир
ЕС выразил готовность помочь Казахстану в мирном урегулировании протестов
Мир
США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ
Наука
«Роскосмос» назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей
Мир
Жители ФРГ вышли на протесты против ограничений по COVID-19
Мир
Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков
Мир
США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе
Мир
В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой

На Украине рассказали о выгоде от запуска «Северного потока-2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что запуск «Северного потока — 2» будет выгоден для Украины, так как способствует снижению биржевых цен на газ и тарифов для промышленности и бизнеса.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», — подчеркнул Молчанов в эфире телеканала «Наш».

Эксперт добавил, что Франции и Германии тоже выгоден вод в эксплуатацию газопровода, поскольку стоимость на биржах резко снизится, и топливо будет продаваться в больших объемах.

Он также счел «политической шизофренией» требования Киева продлить договор на транзит российского газа. Политик напомнил, сначала Украина заявила о нападении «страны-агрессора», а потом потребовала продолжать поставки в Европу и платить за это. Похоже не биполярное расстройство, заключил эксперт.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудили пути противодействия угрозам, якобы исходящим от газопровода «Северный поток – 2» и комплексный «пакет сдерживания России».

В тот же день стало известно, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут отложить по политическим соображениям. Как отметили эксперты, споры об «излишней зависимости» от России в вопросе поставок газа могут быть спровоцированы, в том числе, и снижением транзита российского газа в Европу во второй половине года.

29 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту РФ Владимиру Путину о полной готовности СП-2 к началу эксплуатации. Тогда же вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификация СП-2 должна завершиться максимум до конца первого полугодия 2022 года. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, добавил он.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021