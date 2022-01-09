Британский профессор предупредил о шестой волне массового вымирания

Жителей Земли ждет шестая волна массового вымирании. Об этом заявил профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих в беседе с Daily Mail.

Всемирный фонд дикой природы предупреждает, что мир в течение следующего десятилетия будет двигаться к крупнейшему массовому вымиранию со времен динозавров. На грани исчезновения находятся миллионы растений и животных.

Ученые опасаются, что шестая волна массового вымирания может произойти прямо на наших глазах. Это возможно из-за чрезмерной вырубки лесов, охоты и ловли рыбы.

Пол Эрлих говорит, что массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие же включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений.

«Хотя существуют определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого — слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — добавил Эрлих.

По словам профессора, все, что мы будем делать в ближайшие 10-50 лет, определит будущее человечества.

На сегодняшний день на Земле произошло пять массовых вымираний. Последняя волна была 66 млн лет назад. Тогда гигантский астероид уничтожил динозавров.

В декабре стало известно, что в Австралии установят «черный ящик» Земли. Прибор будет записывать сведения об экологической обстановке. Сохранятся данные о температуре земли, воды, вымирании видов.

Проект разработали исследователи из Университета Тасмании. Устройство представляет собой монолит из стали 7,5 см толщиной. Самописец будет работать на солнечной энергии. Строительство конструкции начнется в середине 2022 года.

Ранее, в марте, ученые обнаружили, что атмосфера Земли будет стабильна еще около миллиарда лет.

Однако, по их мнению, после установленного срока на планете будет практически отсутствовать кислород вследствие резкого увеличения активности Солнца, что приведет к снижению углекислого газа и спровоцирует нарушения процесса фотосинтеза.