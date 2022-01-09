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США объявили состав женской команды по фигурному катанию на ОИ-2022

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Федерация фигурного катания США объявила, кто из фигуристок вошел в олимпийскую сборную на Играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте американской ассоциации фигурного катания.

Согласно опубликованным данным, часть страны будут представлять Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью.

Запасными выбраны Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн и Габриэла Иццо, отмечает газета «Спорт-Экспресс».

Все кандидатуры подлежат утверждению Олимпийским комитетом США.

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Белл 25 лет. Фигуристка завоевала серебряную медаль национального первенства в 2020 году и бронзовую в 2017 и 2019 годах. Она впервые выступит на Олимпийских играх.

22-летняя Чен заняла 11-е место на Олимпийский играх 2018 года в Пхёнчхане и стала победительницей чемпионата США в 2017 году. Является бронзовым призером командного чемпионата мира (2017).

Лю 16 лет, она дважды побеждала на чемпионате США (2019, 2020). Выиграв титул в 13 лет, стала самой молодой победительницей чемпионата США среди взрослых в истории. На Олимпиаде выступит впервые.

В материале также говорится, что состав пар, фигуристов танцев на льду и мужская сборная, которые примут участие в Олимпиаде, будут объявлены в воскресенье, 9 января.

26 декабря олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от предстоящих выступлений российских фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. По его словам, фигуристки из других федераций даже близко сейчас не могут соответствовать тому, что демонстрируют российские спортсменки на различных соревнованиях.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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