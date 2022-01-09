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Диетолог назвала продукты с неожиданно высоким содержанием сахара

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Для усиления вкусовой привлекательности производители используют добавленный сахар в изготовлении тех продуктов, в которых, казалось бы, его быть не должно, среди них хлеб, колбаса, паштеты, кисломолочные изделия. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.

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Она подчеркнула, что в лидерах по количеству добавленного сахара кондитерские и хлебобулочные изделия.

«Если мы говорим о хлебе, то это в первую очередь пшеничные изделия, которые по содержанию сахара почти равны сдобной выпечке. То есть это такой «недесертный десерт»», — сказала Круглова агентству «Прайм».

Кроме того, добавленный сахар содержится в готовых завтраках, преимущественно в запеченных и глазированных, кисломолочных продуктах, а также в колбасах, паштетах и соусах, сказала диетолог.

«Диетологи не считают добавленным сахаром углеводы в фруктах, потому что последние – не только фруктоза, но и большое количество жидкости, пищевых волокон и полезных микроэлементов и витаминов», — добавила Круглова.

25 октября врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что полный отказ от сахара в чистом виде не несет вреда для организма. По ее словам, ежедневная норма потребления сахара будет достигнута из продуктов питания.

Она также подчеркнула что «скрытый» сахар есть в колбасе и соусах, по этой причине люди часто превышают ежедневную норму сахара.

В конце сентября врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые способствуют снижению уровня сахара в крови. По ее словам, если у человека есть предрасположенность к диабету, то ему следует есть жирную рыбу: семгу, тунца, палтуса. В рацион также можно добавить зелень и авокадо.

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