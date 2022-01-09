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NYT узнал о планах США запретить поставки ряда товаров в Россию

NYT: США могут запретить поставки ряда товаров в Россию и вооружить Украину
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Администрация президента США Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай ее «вторжения» на Украину. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

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В случае «вторжения» российских военных на Украину обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов.

Газета также отмечает, что в последние дни Соединенные Штаты обсуждали с союзниками отключение крупнейших финансовых учреждений России от платежных систем, введение эмбарго на экспорт американских разработок, необходимых для оборонной и потребительской промышленностей, а также стратегию вооружения украинских повстанцев, которые будут вести «партизанскую войну» против российских войск.

NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета. О таких шагах редко сообщают заранее. Но в преддверии переговоров по стратегической стабильности и вопросам безопасности, которые пройдут 10 января, советники американского президента Джо Байдена говорят, что они пытаются сигнализировать президенту РФ Владимиру Путину, с чем именно он может столкнуться. США надеются повлиять на его решения в ближайшие недели.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом России Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет издание.

Ранее в субботу стало известно, что США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ из-за Украины. В частности, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО, передает издание. Список компонентов и товаров может включать смартфоны, игровые консоли и телевизоры.

При этом в Вашингтоне опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Следствием таких ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией.

5 января пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия имеет представление о возможном «экономическом ответе» США в случае ее вторжения на территорию Украины, однако на данный момент такие рестрикции являются гипотезой.

31 декабря Байден заявил о том, что предупредил Путина во время переговоров о недопустимости военных действий в отношении Украины. Это приведет к санкциям и усилению присутствия США в Европе, пояснил американский президент. Путин в ответ предостерег от новых рестрикций, указав, что это может привести к разрыву отношений двух держав.

Несколькими днями ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что из-за ситуации вокруг Украины РФ могут ждать небывалые санкции.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого, 12 января, вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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