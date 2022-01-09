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Шесть туристов погибли при обрушении скалы в Бразилии

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В каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу в штате Минас-Жерайс произошло обрушение скалы на скоростные катера с туристами, в результате погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Об этом сообщил 8 января телеканал CNN Brasil.

Ранее днем пресс-секретарь службы спасателей штата Педру Аихара подтвердил гибель людей, двое из них — мужчины, личности других устанавливаются.

Также он сообщил, что обвал подвергшихся эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. К тому же возможны дальнейшие разрушения природного ландшафта, добавил Аихара. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

По данным телеканала, как минимум 32 человека пострадали при обрушении скалы, 23 из них были доставлены в местную больницу с легкими травмами, после осмотра медиками они были отпущены. Известно о двоих раненых с открытыми переломами, которые находятся в медицинском учреждении.

Министр туризма Бразилии Гилсон Мачадо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также заявил, что власти делают всё, чтобы разобраться в причинах инцидента.

В сентябре в провинции Сычуань на юго-западе Китая пропали без вести по меньшей мере 10 человек из-за схода оползня, который произошел из-за проливных дождей в городе Яань на территории уезда Тяньцюань произошло смещение грунта и горной породы.

Местные власти организовали поисково-спасательную операцию

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