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В Москве мужчина избил молотком племянника и покончил с собой

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На северо-востоке Москвы мужчина несколько раз ударил молотком несовершеннолетнего племянника, а после свел счеты с жизнью.

Как стало известно «Известиям», вечером в субботу, 8 января, 37-летний мужчина поужинал с семьей, после чего зашел в комнату к племяннику и несколько раз ударил мальчика молотком по голове.

Ребенок убежал от нападавшего в ванную и запер за собой дверь.

Злоумышленник после нападения на ребенка покончил с собой.

О состоянии пострадавшего мальчика информации нет.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

27 декабря стало известно об убийстве семьи из четырех человек, включая двоих детей в городе Канске. На телах жертв было множество колото-резаных ран. Уточнялось, что мужчина зарезал свою жену и двоих детей после чего покончил жизнь самоубийством.

Как выяснили «Известия», Куропаткина С. намеревалась развести с мужем Куропаткиным Н. и грозилась забрать одиннадцатилетнего сына и семилетнюю дочь с собой.

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