Прямой эфир
Мир
США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ
Мир
ЕС выразил готовность помочь Казахстану в мирном урегулировании протестов
Наука
«Роскосмос» назвал маловероятным столкновение астероида Апофис с Землей
Мир
Жители ФРГ вышли на протесты против ограничений по COVID-19
Мир
Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане увеличилось до 4404
Мир
Во Франции прошли протесты против вакцинных пропусков
Мир
США могут обсудить с РФ вопрос размещения ракет в Европе
Мир
Алма-Ата полностью окружена блокпостами с десятками военных
Мир
В Германии призвали не связывать «Северный поток – 2» с политикой
Мир
МИД РФ получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана
Сюжет:

Глава Альянса цивилизаций ООН пожелал Казахстану мира на фоне протестов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос пожелал народу Казахстана мира и стабильности. Об этом в воскресенье, 9 января, написал постпред Казахстана при ООН Магжан Ильясов в Twitter.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Провел телефонный разговор с Высоким представителем Альянса цивилизаций Мигелем Моратиносом. Высокий представитель выразил решительную поддержку президенту Касым-Жомарту Токаеву и пожелал мира и стабильности всему народу Казахстана», — говорится в сообщении казахстанского дипломата.

Ранее, 7 января, СБ ООН распространил ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране. В документе отмечалось, что беспорядки и мародерства в республике говорят о спланированных действиях заговорщиков. Кроме того, в документе власти страны указали, что никакие митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка и их убийства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

По состоянию на 9 января, в правоохранители задержали 4409 зачинщиков погромов. Отмечается, что среди них есть иностранные граждане.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021