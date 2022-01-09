Глава Альянса цивилизаций ООН пожелал Казахстану мира на фоне протестов

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос пожелал народу Казахстана мира и стабильности. Об этом в воскресенье, 9 января, написал постпред Казахстана при ООН Магжан Ильясов в Twitter.

«Провел телефонный разговор с Высоким представителем Альянса цивилизаций Мигелем Моратиносом. Высокий представитель выразил решительную поддержку президенту Касым-Жомарту Токаеву и пожелал мира и стабильности всему народу Казахстана», — говорится в сообщении казахстанского дипломата.

Ранее, 7 января, СБ ООН распространил ноту постпредства Казахстана о ситуации в стране. В документе отмечалось, что беспорядки и мародерства в республике говорят о спланированных действиях заговорщиков. Кроме того, в документе власти страны указали, что никакие митинги не могут оправдать нападения на сотрудников правопорядка и их убийства.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

По состоянию на 9 января, в правоохранители задержали 4409 зачинщиков погромов. Отмечается, что среди них есть иностранные граждане.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ.