США рассматривают вопрос ограничения поставок продукции хай-тек в РФ

Соединенные Штаты рассматривают вопрос об ограничении поставок высокотехнологичной продукции в РФ. Об этом сообщило в субботу, 8 января, агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, такой вариант рестрикций будет рассмотрен при попытке России «напасть на Украину».

В частности, американская администрация изучает вопрос ограничения экспорта микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО, передает издание. Список компонентов и товаров может включать смартфоны, игровые консоли и телевизоры.

Однако, как ранее в субботу сообщил CNN, в Вашингтоне опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Следствием ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией, отметили в издании.

До этого, 5 января, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия имеет представление о возможном «экономическом ответе» США в случае ее вторжения на территорию Украины, однако на данный момент такие рестрикции являются гипотезой.

Он отметил, что вопрос санкций не будет стоять на повестке предстоящих переговоров с Россией о стратегической стабильности и «США используют любые возможности обсудить с партнерами военное строительство РФ» на границе с Украиной.

22 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Джо Байдена сообщило, что Вашингтон может ввести жесткие меры против российского импорта в случае «вторжения» России на Украину. Речь идет о санкциях по линии ВТО на ввоз смартфонов, основных компонентов самолетов и автомобилей, а также материалов из многих других секторов.

В МИД РФ такую угрозу об ограничении импорта смартфонов и автозапчастей из США в Россию расценили как пример воинствующей риторики.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин добавил, что из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.