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Жители ФРГ вышли на протесты против ограничений по COVID-19

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В нескольких городах Германии прошли демонстрации противников коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации против этой инфекции. Об этом сообщило агентство DPA в субботу, 8 января, со ссылкой на сводки региональных управлений полиции.

Самая многочисленная демонстрация прошла в Гамбурге — в ней участвовали почти 14 тыс. человек. Во Франкфурте-на-Майне на протестах собрались 5 тыс., во Фрайбурге — 6 тыс., Магдебурге — 5 тыс., в Дюссельдорфе — 4 тыс. На протестные мероприятия в городах Трир, Шверин и Регенсбург пришли по 1-3 тыс. противников ограничений.

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О серьезных инцидентах не сообщается.

На баннерах, которые демонстранты несли во время акций, было написано: «Родители, бабушки и дедушки говорят нет прививкам от COVID -19 для детей!». Марш сопровождали звуки барабанов и труб.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах сказал в комментариях газете Welt am Sonntag, что аргументы, выдвинутые противниками вакцинации лишены смысла.

«Небольшая группа готова стереть со стола все научные знания и добровольно погрузиться в пузырь ложных истин», — сказал он.

Власти Германии хотят ввести обязательную вакцинацию против коронавируса уже в этом году. В настоящее время ограничения в Германии в основном касаются не привитых граждан — им нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Ранее в тот же день сообщалось, что во Франции около 105 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков. Отмечается, что в Париже на улицы вышли 18 тыс. человек.

8 июня Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля. Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты пока не входят в этот перечень.

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