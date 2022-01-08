Задержанного в Алма-Ате корреспондента RT отпустили

Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, который был задержан в Казахстане, в настоящее время находится на свободе. Об этом в субботу, 8 января, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

«Внештатного корреспондента RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили. Станислав Обищенко связался с женой из гостиницы», — говорится в сообщении.

О задержании Обищенко сообщалось ранее в субботу. Как пояснял продюсер RT Михаил Краснов, команда телеканала приехала из Нур-Султана в Алма-Ату, чтобы снять несколько стендапов. Они начали работу в местной церкви, после чего отправились на площадь Республики для съемки военной техники, где одного из корреспондентов забрали на машине военные.

Связь с журналистом команда потеряла, добавил Краснов.

В МИД РФ рассказали, что проинформированы о случившемся и разбираются в ситуации.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.