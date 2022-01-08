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Следователи проводят проверку после гибели шести человек в ХМАО

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В поселке Кондинское Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) следователи проводят проверку после гибели шести человек. По данным Об этом 8 января сообщили в региональном СУ СК.

«По факту смерти жителей поселка Кондинское проводится проверка», — цитирует ведомство ТАСС.

На место происшествия выехали специалисты для проведения оперативных мероприятий.

По информации «Известий», среди шести погибших нет детей, по предварительным данным, в поселок завезли некачественный алкоголь.

Один из источников Znak.com сообщил, что суррогатным алкоголем отравилась семья. Сообщалось, что скончались мать 1969 года рождения, ее дочь 1989 года рождения и мужчина 1971 года рождения, которые выпили жидкость неизвестного происхождения.

Отмечается, что в морг были доставлены еще три тела, причина их смерти устанавливается.

Ранее в субботу в Тюмени следователи возбудили уголовное дело после того, как от отравления метиловым спиртом скончались девять человек. Сообщалось, что в период с 3 января несколько человек продали гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири».

По данным регионального СК, задержаны четыре подозреваемых, с ними проводятся следственные действия.

Кроме того, сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, а также обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших, идет допрос свидетелей, назначены необходимые экспертизы.

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