Алма-Ата полностью окружена блокпостами с десятками военных

Крупнейший город Казахстана — Алма-Ата — полностью окружен блокпостами, на которых дежурят десятки военных и БТР. Об этом 8 января сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, на выезде из города тщательнейшим образом досматривают автомобили и проверяют документы. В Алма-Ате время от времени слышна стрельба, но уже не такая интенсивная, как в предыдущие дни. По телевидению повторяют призывы отойти от окон в районах, где проводится спецоперация по зачистке.

Открылись некоторые продуктовые магазины, но, по словам местных жителей, в них нет хлеба, отметил корреспондент. Он также добавил, что из-за проблем с банкоматами в городе практически невозможно снять деньги.

Ранее в этот день комендант Алма-Атинской области, начальник департамента полиции Серик Кудебаев заявил, что ситуация находится под контролем. В то же время он подчеркнул, что из-за действия на территории региона красного критического уровня террористической угрозы при неподчинении требованиям правоохранителей будут приниматься решительные меры, вплоть до применения оружия.

Тогда же в МИД РФ заявили о постепенном улучшении обстановки в Казахстане. В частности, там обратили внимание на то, что в Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов, многие боевики ликвидированы или задержаны. Однако позднее сообщалось о боях в пригороде Алма-Аты и стрельбе в Талдыкоргане.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике 18 силовиках. Двое из них были обезглавлены. В минздраве Казахстана заявляли, что участники беспорядков нападают и на врачей: более 10 медиков получили травмы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Отмечалось, что передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач. Также в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Самолеты воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских и киргизских военных из состава миротворцев ОДКБ. Миротворцы из России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.