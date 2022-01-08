Олимпийский чемпион оценил победу россиян на этапе Кубка мира в Оберхофе
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев указал на профессиональность выступления российских биатлонистов Антона Бабикова и Кристины Резцовой, победивших в одиночной смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«И Бабиков, и Резцова — молодцы. Самое главное, что в таких тяжелых погодных условиях они смогли найти для себя оптимальный режим стрельбы. Это самый важный компонент, который предопределил итог сегодняшней гонки», — подчеркнул он в беседе с «Спорт-Экспресс».
По словам Васильева, российские спортсмены сработали очень профессионально. При этом олимпийский чемпион убежден, что биатлонистам следует поработать над стрельбой.
«Другой вопрос, когда Кристина Резцова допустила промах и побежала штрафной круг. Ничего не предвещало. Над стрельбой нужно еще внимательно поработать. А во всем остальном биатлонисты молодцы. Аплодирую им», — резюмировал спортсмен.
Бабиков и Резцова преодолели дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом. Второе место заняла команда из Австрии (они отстали на 41,5 секунды), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12).
Накануне российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 6,5 секунды; два промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).