МИД РФ получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ сообщил о получении нескольких сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. Большинство запросов получены из Алма-Аты.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Также в департаменте уточнили, что Генконсульство РФ в Алма-Ате проверяет сведения о задержании россиянина в ходе беспорядков.

«Наши сотрудники Генконсульства в Алма-Ате в контакте с местными компетентными властями проверяют эту информацию», — добавил представитель министерства.

Ранее в этот день в МИД РФ рассказали об отсутствии сведений о пострадавших в Казахстане среди граждан России. Как указали в ведомстве, кризисный штаб посольства в Нур-Султане обрабатывает обращения россиян и формирует списки для последующего решения вопроса об их возвращении в Россию. В свою очередь посольство России в Казахстане сообщило, что 9 января военно-транспортная авиация Минобороны РФ доставит граждан страны из Алма-Аты на родину.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В ходе беспорядков погибли 18 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. В ходе стрельбы в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один подросток пострадал.

Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) за помощью в преодолении террористической угрозы.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Военные приступили к выполнению поставленных задач. Кроме того, сообщалось, что в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику уже доставлены миротворцы из Киргизии и Армении.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.