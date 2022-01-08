Геолог оценил возможность потушить газовый кратер «врата ада»

Выполнить поручение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по тушению находящегося в стране газового кратера Дарваза, который местные жители называют «вратами ада», возможно, однако сделано это не будет. Таким мнением поделился геолог, член организации «Космопоиск» Александр Солёный.

«Потушить можно. Там нужно сделать направленный взрыв, и он потухнет. Это дорого стоит. Вся эта яма завалится, газ будет выходить, но гореть не будет. Как это сделать? Никому сейчас не надо, всем на это наплевать. Поэтому, я думаю, этого не получится», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

По словам геолога, «это все разговоры», а на деле необходимо выделить деньги, взрывчатку и подобрать специалиста.

Днем ранее президент Туркменистана дал поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, найти способ потушить газовый кратер Дарваза. Он отметил, что сгорание огромного количества газа негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей. Кроме того, расходуется природный газ, от которого можно получать значительную прибыль, подчеркнул Бердымухамедов.

Газовый кратер Дарваза расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 км к северу от Ашхабада. Он является достопримечательностью Туркменистана, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа и, пробурив скважину, вызвали обвал: верхние слои почвы обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что огонь утихнет через несколько дней. Но вырывающиеся из-под земли природные газы продолжают гореть до сих пор.

На острове Ява в Индонезии 16 декабря одно за другим произошли два извержения вулкана Семеру. Отмечалось, что смесь вулканического пепла, горячих газов и обломков твердой горячей лавы сошла с вершины вулкана на 4,5 км вниз по его склону.