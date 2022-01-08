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Геолог оценил возможность потушить газовый кратер «врата ада»

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Выполнить поручение президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по тушению находящегося в стране газового кратера Дарваза, который местные жители называют «вратами ада», возможно, однако сделано это не будет. Таким мнением поделился геолог, член организации «Космопоиск» Александр Солёный.

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«Потушить можно. Там нужно сделать направленный взрыв, и он потухнет. Это дорого стоит. Вся эта яма завалится, газ будет выходить, но гореть не будет. Как это сделать? Никому сейчас не надо, всем на это наплевать. Поэтому, я думаю, этого не получится», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

По словам геолога, «это все разговоры», а на деле необходимо выделить деньги, взрывчатку и подобрать специалиста.

Днем ранее президент Туркменистана дал поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, найти способ потушить газовый кратер Дарваза. Он отметил, что сгорание огромного количества газа негативно сказывается на экологии и здоровье проживающих рядом людей. Кроме того, расходуется природный газ, от которого можно получать значительную прибыль, подчеркнул Бердымухамедов.

Газовый кратер Дарваза расположен в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 км к северу от Ашхабада. Он является достопримечательностью Туркменистана, привлекающей внимание ученых и туристов.

В 1971 году советские геологи обнаружили в этой местности скопление природного газа и, пробурив скважину, вызвали обвал: верхние слои почвы обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Чтобы избежать отравления газом людей и скота, геологи решили поджечь его, полагая, что огонь утихнет через несколько дней. Но вырывающиеся из-под земли природные газы продолжают гореть до сих пор.

На острове Ява в Индонезии 16 декабря одно за другим произошли два извержения вулкана Семеру. Отмечалось, что смесь вулканического пепла, горячих газов и обломков твердой горячей лавы сошла с вершины вулкана на 4,5 км вниз по его склону.

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